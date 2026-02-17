Эти котлеты можно в пост: нежные, пышные, с пряностями. Никто не поверит, что в них нет яиц и мяса! Идеальная замена биточкам

Казалось бы, что можно сделать с простой капустой? Оказывается — шедевр. Тонко нашинкованная и припущенная, она теряет грубость, становясь нежной основой. Манная крупа, впитывая капустный сок, набухает и скрепляет массу, даря котлетам ту самую невероятную, воздушно-нежную текстуру, которая заставляет забыть, что это овощное блюдо.

500 г белокочанной капусты мелко шинкую. Перекладываю в миску, добавляю 3 ст. л. постного майонеза, перемешиваю и оставляю на 10 минут, чтобы капуста немного пустила сок и размякла. Одну луковицу мелко нарезаю и пассерую на растительном масле до мягкости. Добавляю лук к капусте. Туда же всыпаю 1/2 стакана манной крупы, добавляю 1-2 измельченных зубчика чеснока, соль и приправу хмели-сунели по вкусу. Тщательно вымешиваю массу. Если фарш получился слишком жидким, добавляю еще немного манки. Даю постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла. Формирую небольшие котлеты, обваливаю их в манке или муке для лучшей корочки. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю горячими с томатным соусом.

