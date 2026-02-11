Эти грибочки — просто фантастика! Свалил все в кастрюлю и ждешь, а на выходе — топ-закуска на все времена

Я готовлю эти грибы банками — они прекрасно хранятся в холодильнике и выручают, когда нужно дополнить обед или ужин вкусной закуской без лишних хлопот.

Для приготовления этой универсальной закуски мне понадобится: свежие шампиньоны (500 г), соль (1 ч. л.) для варки, вода (1 л). Для ароматного маринада: красный или белый лук (1–2 шт.), чеснок (2 зубчика), свежий укроп (10 г), соль (1–1,5 ч. л.), сахар (3 ч. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), нерафинированное подсолнечное или оливковое масло (3 ст. л.), уксус 9% (1,5 ст. л.).

Начинаю с подготовки грибов: шампиньоны тщательно промываю, очищаю от загрязнений, крупные экземпляры разрезаю на половинки или четвертинки. В кастрюле довожу до кипения 1 литр воды, добавляю 1 чайную ложку соли, опускаю грибы и варю ровно 5–7 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют свою упругую текстуру. Откидываю грибы на дуршлаг и даю им полностью остыть. Тем временем готовлю маринад: лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, укроп мелко рублю. В миске смешиваю все ингредиенты для маринада: лук, чеснок, укроп, соль, сахар, горчицу, масло и уксус. Тщательно перемешиваю до растворения соли и сахара. Остывшие грибы перекладываю в миску с маринадом и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый грибок пропитался заправкой. Накрываю пищевой пленкой или крышкой и отправляю в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на 12. Перед подачей украшаю дополнительной зеленью и тонкими колечками лука.

