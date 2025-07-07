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07 июля 2025 в 14:00

Эти цветы взорвали мой сад! Малиновые шары смотрятся дорого и роскошно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: с начала лета до осени ваш участок украшают роскошные «кружевные» шары из крупных цветков с изящной бахромой. Фриллитуния — настоящая находка для тех, кто хочет создать праздничную атмосферу без особых хлопот. Её граммофончики диаметром до 10 см переливаются на солнце, особенно эффектно выглядя в двухцветных сортах.

Главный секрет успеха — правильное место: солнечное, но с лёгкой полуденной тенью, защищённое от ветра. Идеально посадить её возле беседки или вдоль дорожек. Почву готовим питательную: добавляем перегной и песок для воздухопроницаемости.

Уход минимален: полив под корень (чтобы не повредить нежные лепестки), подкормки раз в 2 недели и своевременное удаление увядших цветков. За это фриллитуния отблагодарит вас морем соцветий, которые будут появляться с июня до первых холодов.

Используйте её в подвесных кашпо, садовых вазонах или цветочных композициях — в любом виде она создаст волшебное настроение. Всего несколько кустиков — и ваш сад заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
кулинария
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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