Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:54

Есть ли что-то лучше пиццы? Да! Готовлю молдавские плацынды: остаются мягкими даже на следующий день — проверено

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ароматные, пышные плацынды с творожной начинкой — то, что объединяет семью за столом. Их любят и взрослые, и дети, а готовятся они совсем несложно.

Для плацынд мне понадобится: теплый кефир (250 мл), сухие дрожжи (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), яйцо (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), мука (400 г). Для начинки: творог (250 г), яйцо (1 шт.), зелень, соль.

В теплом кефире растворяю дрожжи и сахар, оставляю на 10 минут до появления пены. Добавляю яйцо, соль, растительное масло. Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто. Оно должно быть эластичным, но не крутым. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 1-1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки смешиваю творог, яйцо, мелко нарезанную зелень и соль. Подошедшее тесто обминаю и делю на 8-10 частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю творожную начинку, края теста собираю и защипываю в центре, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющиваю рукой, чтобы начинка распределилась. Обжариваю на сухой хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Можно смазать готовые плацынды сливочным маслом. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
выпечка
тесто
Молдавия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.