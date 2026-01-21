Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:33

Если нужен быстрый и сытный соус к ужину — эта подлива с говяжьим фаршем выручит всегда: делюсь рецептом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Баклажаны, морковь, перец и томаты не просто добавляются в подливу — они полностью распадаются при тушении, создавая сложный насыщенный вкус и обогащая соус витаминами и клетчаткой. Густота и насыщенный цвет достигаются за счет двух секретных ингредиентов: томатной пасты, которая дает глубину вкуса, и муки, которая создает идеальную консистенцию, обволакивающую каждый кусочек гарнира.

400 г говяжьего фарша обжариваю на сковороде до румяного цвета. Добавляю 1-2 нарезанные луковицы, 1-2 натертые моркови, баклажан и болгарский перец кубиками. Обжариваю до мягкости овощей.

Добавляю 2-3 нарезанных томата, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец и специи по вкусу. Тушим 10 минут. Всыпаю 1 ст. л. муки, перемешиваю и вливаю 50 мл воды. Томлю на медленном огне еще 5–7 минут до загустения. Если подлива слишком густая, можно добавить еще немного воды.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

