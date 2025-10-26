Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:28

Если надоели котлеты, готовьте эти куриные рулетики: даже с грудкой будут сочными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если надоели котлеты, готовьте эти куриные рулетики с сырной начинкой. Даже с грудкой будут сочными! Это блюдо прекрасно подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола, а его приготовление занимает минимум времени и усилий.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень укропа, соль и перец по вкусу. Куриные грудки разрежьте вдоль на пласты толщиной 1–1,5 см, слегка отбейте через пищевую пленку. Каждый пласт посолите, поперчите, посыпьте измельченным чесноком и укропом. На край выложите брусок сыра толщиной 1–1,5 см и плотно сверните рулетиком, скрепите зубочисткой. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки 7–10 минут, затем доведите до готовности под крышкой на медленном огне еще 5–7 минут.

Вкус рулетиков получается невероятно сочным: нежное куриное филе с ароматом чеснока и зелени сочетается с тягучим расплавленным сыром внутри.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в ароматном луковом кляре: проще жарки котлет, а вкус — бомба.

Дарья Иванова
Д. Иванова
