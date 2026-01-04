Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 10:04

Если хотите удивить гостей — готовьте эти куриные бомбочки с грибами в сливочном соусе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти бомбочки — не просто котлеты, а настоящее сытное блюдо с сюрпризом внутри. Нежный куриный фарш скрывает ароматную грибную начинку в сливочном соусе и тягучий сыр.

1 кг куриного фарша солю и перчу по вкусу. Для начинки мелко нарезаю 300–400 г шампиньонов и 1 луковицу, обжариваю до мягкости, вливаю 250 г сливок, добавляю зелень и томлю под крышкой до загустения. На пищевую пленку выкладываю порцию фарша, расплющиваю в лепешку, в центр кладу грибную начинку и немного тертого сыра (100 г).

Аккуратно поднимаю края пленки, формируя шар, чтобы фарш полностью закрыл начинку, снимаю пленку и обваливаю заготовку в панировочных сухарях. Обжариваю бомбочки на сковороде на медленном огне под крышкой с двух сторон до румяности или запекаю в духовке до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

