Жарю гренки по-новому: раскатываю скалкой и кладу начинку. Через 5 минут на столе хрустящие трубочки с нежной серединкой

Научилась жарить гренки по-новому: раскатываю скалкой, кладу начинку, получаются трубочки с тающей внутри начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса. Его необычность в том, что обычный хлеб превращается в хрустящие рулетики с тягучей сырной серединкой, а овсяные хлопья создают аппетитную золотистую корочку. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие снаружи, нежные внутри трубочки, в которых прячется расплавленный сыр, так аппетитно тянущийся при каждом укусе. Это настоящий экспресс-рецепт, который покорит ваших домашних с первой партии.

Для приготовления вам понадобится: 1 буханка хлеба (лучше нарезной батон), 150 г плавленого сыра, 2 яйца, 1/2 ч. ложки соли, 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления) и растительное масло для жарки. С хлеба срежьте корки, каждый ломтик слегка раскатайте скалкой, чтобы он стал тоньше и пластичнее. Плавленый сыр нарежьте брусочками, выложите на край хлеба и плотно сверните трубочкой, защипнув края. Яйца взбейте с солью. Каждую трубочку обмакните в яйцо, затем щедро обваляйте в овсяных хлопьях. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте трубочки со всех сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими — они особенно вкусны, пока сыр внутри остается тягучим.

