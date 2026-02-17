В Госдуме назвали единственный вариант победы Украины в конфликте с Россией Картаполов: Украина победит только в том случае, если войдет в состав России

Украина победит только тогда, когда войдет в состав Российской Федерации, заявил глава оборонного комитета Государственной Думы генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, противники России, среди которых и европейские страны, уже осознали свое поражение, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации, — сказал Андрей Картаполов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что территориальный вопрос не будет решен на мирных переговорах в Женеве, так как президент Украины Владимир Зеленский запретил своей делегации идти на компромиссы. По его словам, украинский лидер представил этот вопрос как предмет референдума, что свидетельствует о его имитационном характере и стремлении к заранее заданному результату.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Запад прекратит поддержку Украины, если это станет невыгодным. ВСУ продолжают боевые действия только благодаря помощи спонсоров. По его словам, пока нет признаков прекращения поставок оружия в Киев, так как западные лидеры заинтересованы в продолжении конфликта с Россией.