Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:37

В Госдуме назвали единственный вариант победы Украины в конфликте с Россией

Картаполов: Украина победит только в том случае, если войдет в состав России

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина победит только тогда, когда войдет в состав Российской Федерации, заявил глава оборонного комитета Государственной Думы генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, противники России, среди которых и европейские страны, уже осознали свое поражение, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации, — сказал Андрей Картаполов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что территориальный вопрос не будет решен на мирных переговорах в Женеве, так как президент Украины Владимир Зеленский запретил своей делегации идти на компромиссы. По его словам, украинский лидер представил этот вопрос как предмет референдума, что свидетельствует о его имитационном характере и стремлении к заранее заданному результату.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Запад прекратит поддержку Украины, если это станет невыгодным. ВСУ продолжают боевые действия только благодаря помощи спонсоров. По его словам, пока нет признаков прекращения поставок оружия в Киев, так как западные лидеры заинтересованы в продолжении конфликта с Россией.

Украина
Россия
Госдума
депутаты
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.