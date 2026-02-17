Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:46

Стартовало голосование «Жара Music Awards» с участием Киркорова и Гагариной

Организаторы «Жара Music Awards — 2026» объявили старт голосования

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Стартовало голосование ежегодной музыкальной премии «Жара Music Awards — 2026», сообщили NEWS.ru организаторы мероприятия. Торжественная церемония вручения наград состоится 8 апреля на сцене Live Арена, где соберутся десятки звезд российской эстрады.

Свое участие в шоу уже подтвердили ANNA ASTI, Стас Михайлов, ZIVERT, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Валерия, EMIN, Полина Гагарина, JONY, Ольга Бузова, Клава Кока, МОТ, Artik & Asti, MARGO, Алсу, Ева Власова, Татьяна Куртукова, Roza Zergerli, GORODA и многие другие исполнители. Премия, которая проводится в девятый раз, вручается за выдающиеся музыкальные достижения по итогам 2025 года.

Организаторы обещают гостям невероятное шоу, в котором прозвучат главные хиты и выступят лучшие артисты года, определенные телезрителями. Постановщики активно используют современные технологии, впечатляющие спецэффекты и продуманные режиссерские приемы, чтобы превратить церемонию в масштабное событие мирового уровня. Особое внимание уделено и формату красной дорожки, которая на время рассадки гостей представляет собой отдельное шоу со своей сценой и прямой трансляцией.

Ранее сообщалось, что «Наше Радио» 22 февраля проведет день масленичных гуляний на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». В ходе праздничного мероприятия состоится концерт с участием групп »Ключевая», «После 11», Casual и «Тайм-Аут», а также музыканта и телеведущего Александра Пушного.

