17 февраля 2026 в 10:35

Печенье на майонезе с шоколадной крошкой — нежное, рассыпчатое, тает во рту. Рецепт теперь просят все знакомые

Фото: D-NEWS.ru
Это печенье на майонезе с шоколадной крошкой — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое стало хитом среди моих знакомых. Его необычность в том, что майонез делает тесто невероятно рассыпчатым и нежным, а кусочки шоколада добавляют ту самую сладкую нотку, которая тает во рту вместе с песочной основой. Получается обалденная вкуснятина: золотистые рассыпчатые печенья с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей серединкой, где прячутся ароматные шоколадные вкрапления. Ванильный аромат и сливочное послевкусие заставляют возвращаться к этому рецепту снова и снова. Неудивительно, что рецепт теперь просят все, кто пробует это чудо.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сахара, 400 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, 100 г темного или молочного шоколада. Масло комнатной температуры взбейте с майонезом и яйцом до однородности. Добавьте сахар и ванилин, снова взбейте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую массу. Шоколад порубите на мелкие кусочки и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте. Из теста сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и слегка приплюсните. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

