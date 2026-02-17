Натираю картошку, добавляю лучок и яйцо — драники получаются золотистыми, как солнышко. Одной сковородки всегда мало

Натираю картошку, добавляю лучок и яйцо — драники получаются золотистыми, как солнышко, а одной сковородки всегда мало. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного ужина. Его необычность в том, что никакой муки и лишних добавок — только картошка, лук и яйцо создают ту самую идеальную текстуру: хрустящую кружевную корочку снаружи и нежную, сочную серединку внутри. Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые драники с аппетитным луковым ароматом, которые тают во рту и исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую порцию. Домашние всегда просят добавки, а гости — рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на самой мелкой терке прямо в миску. Не сливайте сок — он придаст драникам сочность. Добавьте яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с толстым дном, щедро налейте масло. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие драники. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце и подавайте горячими со сметаной.

