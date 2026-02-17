Зимняя Олимпиада — 2026
Этот пирог затмит любую шарлотку: густая карамель, нежные яблоки, рассыпчатое тесто. Зимний десерт мечты

Этот пирог — мастер баланса. Рассыпчатая, чуть солоноватая песочная основа служит идеальным фундаментом для нежных, пропеченных до состояния джема яблок. А густая карамель, застывая сверху шелковистой корочкой, связывает эти два мира в один безупречный сладкий союз, где есть и хруст, и таяние.

Для начала 180 г мягкого масла взбиваю с 150 г сахара. Добавляю 2 яйца по одному. Просеиваю 280 г муки с 1,5 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли, замешиваю тесто, формирую шар и убираю в морозилку на полчаса. Теперь карамель: в толстодонном сотейнике плавлю 180 г сахара до янтарного цвета. Осторожно вливаю 140 мл заранее подогретых жирных сливок, энергично размешиваю. Отдельно смешиваю 20 г муки, желток и 200 мл молока, ввожу эту смесь в карамель и на тихом огне нагреваю до загустения. Очищаю и нарезаю дольками крупное яблоко. Достаю тесто, распределяю его руками по дну и бортикам формы (22-24 см), формируя корзинку. Выкладываю на дно яблочные дольки и заливаю карамельной начинкой. Выпекаю при 170 °C около 40 минут до румяности. Полностью остужаю в форме перед тем, как снять бортик и нарезать.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

