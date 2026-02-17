Забудьте про дрожжи! Лепешки на кефире жарю за 10 минут — пышные, мягкие как пух! Хачапури рядом не стояли

Забудьте про дрожжи! Эти лепешки на кефире — гениально простое и невероятно вкусное открытие для тех, кто любит хачапури, но не хочет возиться с тестом. Их необычность в том, что они готовятся за 10 минут без дрожжей, а получаются пышными, мягкими как пух, с аппетитной румяной корочкой и тягучей сырной начинкой внутри. Получается обалденная вкуснятина: нежные, воздушные лепешки, которые тают во рту, с ароматным расплавленным сыром и легкой кислинкой кефира. Они идеальны к завтраку, обеду или просто как перекус — хачапури рядом не стояли! А готовятся так просто, что стыдно признаться.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г твердого сыра (можно сулугуни), пучок укропа, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут. Добавьте яйцо, соль, зелень, сыр и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, они особенно вкусные, пока сыр тянется.

