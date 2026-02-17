Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:00

Забудьте про дрожжи! Лепешки на кефире жарю за 10 минут — пышные, мягкие как пух! Хачапури рядом не стояли

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте про дрожжи! Эти лепешки на кефире — гениально простое и невероятно вкусное открытие для тех, кто любит хачапури, но не хочет возиться с тестом. Их необычность в том, что они готовятся за 10 минут без дрожжей, а получаются пышными, мягкими как пух, с аппетитной румяной корочкой и тягучей сырной начинкой внутри. Получается обалденная вкуснятина: нежные, воздушные лепешки, которые тают во рту, с ароматным расплавленным сыром и легкой кислинкой кефира. Они идеальны к завтраку, обеду или просто как перекус — хачапури рядом не стояли! А готовятся так просто, что стыдно признаться.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г твердого сыра (можно сулугуни), пучок укропа, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут. Добавьте яйцо, соль, зелень, сыр и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, они особенно вкусные, пока сыр тянется.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Натираю картошку, добавляю лучок и яйцо — драники получаются золотистыми, как солнышко. Одной сковородки всегда мало
Общество
Натираю картошку, добавляю лучок и яйцо — драники получаются золотистыми, как солнышко. Одной сковородки всегда мало
Блинный торт «Роза» — эффектный десерт без выпечки на Масленицу
Семья и жизнь
Блинный торт «Роза» — эффектный десерт без выпечки на Масленицу
Не верила, что лепешки без муки могут быть вкусными, пока не попробовала морковные: теперь любимые
Общество
Не верила, что лепешки без муки могут быть вкусными, пока не попробовала морковные: теперь любимые
К супу и не только: эта сырная лепешка стала фаворитом в нашей семье — готовлю с чесночным маслом
Общество
К супу и не только: эта сырная лепешка стала фаворитом в нашей семье — готовлю с чесночным маслом
Пышные и без дрожжей: оладьи на кефире с бананом — вкуснейшие и простые
Общество
Пышные и без дрожжей: оладьи на кефире с бананом — вкуснейшие и простые
рецепты
лепешки
кефир
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.