«Будут подставляться»: генерал о рисках для украинской эскадрильи F-16

Системы С-300 и С-350 «Витязь» нейтрализуют новую эскадрилью истребителей F-16, принадлежащих Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, даже высококвалифицированные пилоты иногда не могут уйти от российских ракет.

Российские силы ПВО очень значительные, такого количества и качества систем в мире единицы. То есть здесь трудные условия для ВСУ. Не так просто им будет работать на линии соприкосновения. Одно дело, если они будут дежурить далеко от нее. Если будут работать на ЛБС, тогда будут очень сильно подставляться. Уйти от ракет российских систем С-300 и С-350 «Витязь» даже опытному летчику достаточно тяжело, если не будет комплексно работать система радиоэлектронной борьбы и противодействия, а также активные системы управления воздушным движением, — высказался Попов.

Ранее появилась информация, что истребители F-16, которые были доставлены на Украину, управляются пилотами из США и Нидерландов. Для обеспечения безопасности Киева была сформирована смешанная эскадрилья.