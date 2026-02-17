Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:46

Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов

Военэксперт Кнутов: РФ стоит создать рубеж ПВО от Балтийского до Черного моря

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
В России необходимо создать сплошной рубеж противовоздушной обороны, который протянется от Балтийского до Черного моря, чтобы эффективно защитить тыловые регионы от массированных атак беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой подход успешно применялся в советское время и позволял гарантированно перехватывать летательные аппараты противника, не допуская их прорыва вглубь страны.

В советское время, для того чтобы не было различных возможных нарушений и прорывов в тыловые районы СССР, создавались рубежи противовоздушной обороны. Они должны были обеспечивать перехват средств, которые направлялись в сторону Москвы, Ленинграда, Урала и так далее. При этом еще и оставалось в дополнение к рубежам объектовая ПВО. Таким образом планировалось сдержать массированный удар и не допустить проникновения летательных аппаратов противника вглубь Советского Союза. Мне кажется, этот опыт заслуживает внимания. Создание рубежа от Балтийского до Черного моря — это необходимая вещь, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотник над регионами России. Над Черным и Азовским морями уничтожили 50 и 29 БПЛА соответственно, 38 дронов — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

