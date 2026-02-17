«Рекламная акция»: генерал о смешанной эскадрилье F-16 на Украине

У Вооруженных сил Украины может возникнуть нехватка истребителей F-16 для формирования полноценной смешанной эскадрильи, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, на вооружении Киева находится только четыре американских самолета этого типа, два из которых не готовы к бою.

По моим данным, [на Украине] осталось не более четырех боеготовых самолетов [F-16]. Два истребителя находятся в ремонте, но, мне кажется, ВС РФ могли потрепать их в Василькове (авиабаза в Киевской области. — NEWS.ru). То есть этих двух может не быть. Осталось четыре самолета Mirage. Французы дали пять штук. Один они сами потеряли, а на четырех летают, учатся. Это капля в море для ведения такого серьезного конфликта против групповых и массированных налетов российских БПЛА в комплексе с ракетами оперативно-тактического назначения. Это рекламная акция. Элемент психологической войны. Выдать на-гора. И потом скажут, что русские боятся. А нам бояться нечего, — высказался Попов.

Он добавил, что у ВСУ будет много работы из-за крылатых ракет воздушного и морского базирования, используемых российскими войсками. Кроме того, по словам генерала, у России есть гиперзвуковое оружие, с которым украинская армия не сможет справиться.

Ранее сообщалось, что истребители F-16, доставленные на Украину, управляются американскими и нидерландскими пилотами. Для защиты Киева создана смешанная эскадрилья.