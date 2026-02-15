Зимняя Олимпиада — 2026
Белорусские гренки с творогом и укропом: из того, что в холодильнике, а вкус — как в ресторане

Подписывайтесь на нас в MAX

Эти белорусские гренки с творогом и укропом — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: ресторанный ужин можно приготовить из того, что всегда есть в холодильнике. Их необычность в том, что хрустящий поджаренный хлеб превращается в основу для нежнейшей творожной намазки с укропом и чесноком, создавая идеальный баланс текстур и вкусов. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие ломтики снаружи и мягкие внутри, покрытые толстым слоем воздушного, чуть солоноватого творога с пряным чесночным ароматом и свежестью укропа. Это идеальная закуска к супу, салату или просто к чаю, которая исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков ржаного или бородинского хлеба, 200 г жирного творога, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, соль и черный перец по вкусу. Творог разомните вилкой с размягченным сливочным маслом до однородной кремообразной массы. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленный укроп, соль и перец, тщательно перемешайте. Хлеб обжарьте на сухой сковороде или в тостере до хрустящей золотистой корочки. Горячие гренки щедро намажьте творожной массой, пока они теплые, — так начинка слегка подтает и пропитает хлеб. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

