Эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД

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Минтранс России разработал проект поправок в Правила дорожного движения. Специалисты прокомментировали самые главные изменения, на которые стоит обратить внимание автолюбителям.

Полный запрет на остановку на «островке безопасности».

Сейчас водители могут встать в такой зоне, если она не находится перед пешеходным переходом и перед ней нет знака «Остановка запрещена». Таким образом знак распространяется на ту часть улицы, на которой он размещён, а вот «островок безопасности» обычно находится посередине проезжей части. После принятия поправок водители могут окончательно лишиться такой возможности, утверждают эксперты журнала «За рулём».

Требования к тонировке станут мягче.

Сейчас минимальный уровень пропускания света через ветровое стекло равняется 75%. Если поправки примут, то он будет равен 70%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.

Обязательные к наличию в автомобиле предметы не по ГОСТу

Речь идёт о том, что после вступления в силу изменений в ПДД, владельцам авто разрешат использовать любую аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки, а не только предусмотренные ГОСТом.

Дальше речь идёт о Средствах индивидуальной мобильности (СИМ). К ним отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики. Эксперты посчитали последующие два пункта поправок также очень важными, несмотря на то, что речь идёт не об автомобилях.

Владельцам СИМ запретят передвигаться на них в состоянии алкогольного опьянения и разгоняться больше, чем до 20 км/ч при совместном движении с пешеходами.

Поправки затронут и вопрос управления электросамокатами несовершеннолетними. Если водителю менее семи лет, то ездить на таких СИМ ему разрешат только по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. С семи до 14 лет можно кататься там же, но только одному. Дети старше 14 лет получат право ездить по велосипедным зонам, велополосам, тротуарам и правому краю проезжей части, если рядом нет пешеходной или велодорожки.

Министерство транспорта РФ подготовило новые поправки в ПДД, касающиеся контроля тонировки автомобиля, зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и другие. Изменения коснутся ограничения скорости для автобусов, средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколёс, скейтбордов и других). Проект занимает 19 страниц и состоит из нескольких блоков. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности, где сейчас происходят наезды на стоящие автомобили.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД РФ письмо с предложением снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем с 16 лет.