Песню группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» не признали экстремистской

Фото: Социальные сети группы «Порнофильмы»

Экспертиза, проведенная юристами Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики, не признала экстремистской песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы», сообщил правозащитник и юрист Павел Чиков. В своем Telegram-канале он написал, что эксперты пришли к выводу, что текст трека — сатира, а основной посыл произведения заключается в обличении убийства нищих богачами.

По словам юриста, Дзержинский суд Волгограда более года рассматривал заявление прокуратуры о признании песни экстремистской. В сентябре 2021 года «Нищих убивай!» получила пометку экстремистского материала. При этом суд не уведомил об этом ни автора слов, ни исполнителя композиции.

После этого адвокаты «Сетевых свобод» поучаствовали в деле, обжаловав решение. Сославшись на заключения лингвистов и музыковедов, они утверждали, что ни суд, ни прокуратура не смогли вникнуть в смысл трека.

Областной суд отменил решение, песня была исключена из Перечня экстремистских материалов. Дело направлено на новое рассмотрение. В рамках него суд назначил повторную экспертизу, которая и подтвердила позицию защиты. 26 сентября состоится судебное заседание, — сказал Чиков.

Он напомнил, что интересы музыкального коллектива «Порнофильмы» и солиста Владимира Котлярова в суде представляют адвокаты Станислав Селезнев и Нарек Акопян.

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что полиция в Подмосковье проверит солиста группы «Порнофильмы» Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. В правоохранительные органы обратился гражданин по фамилии Зубцовский, который попросил проверить высказывания Котлярова. Музыкант не раз высказывался по поводу происходящего на Украине.