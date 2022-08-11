Собчак сообщила, что солиста группы «Порнофильмы» подозревают в экстремизме

Фото: poet_vladimir_kotlyarov/vk.com

Владимир Котляров

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что полиция в Подмосковье проверит солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях. Отмечается, что в правоохранительные органы обратился гражданин по фамилии Зубцовский, который попросил проверить высказывания Котлярова. Музыкант не раз высказывался по поводу происходящего в Украине.

В полицию обратился неравнодуший гражданин по фамилии Зубцовский и попросил разобраться с постами музыканта в соцсетях. Сначала материал находился в УВД по северо-западному округу Москвы, вчера его передали в ОМВД по городскому округу Дубне (именно там живет Котляров, именно там основана группа), — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что солиста группы ДДТ Юрия Шевчука собираются судить за фейки о российской армии. На днях в Уфе суд перенес заседание по делу о дискредитации российских военных Шевчуком, адвокат музыканта Александр Передрук объяснил, что защита должна ознакомиться с новыми материалами дела.

В середине мая полиция составила административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошел 18 мая.