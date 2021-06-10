Эксперт рассказал, чем обернётся отмена техосмотра для легковушек

https://static.news.ru/photo/7e0ae01e-c9df-11eb-af07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена обязательного техосмотра легковых автомобилей (ТО) приведёт к «разгильдяйству» на дорогах. Об этом заявил телеканалу «360» автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист предупредил , что отмена ТО ликвидирует единственный сейчас механизм, который хоть как-то заставляет владельцев проверять раз в год-два свои авто.

Он пояснил, что все прекрасно понимают, что техосмотр стал формальностью, раздражающей всех автовладельцев, она никому не нужна и все пытаются её обойти. Однако несмотря на это, ТО всё же лучше оставить, считает Колодочкин.

Наверное, лучше оставить, но как владельца автомобиля техосмотр меня раздражает, — добавил эксперт.

Он также отметил, что сомневается, что будет много желающих добровольно проходить диагностику.

Ранее МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Инициатива не затрагивает такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Как заметил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, добросовестные водители сами должны быть заинтересованы в исправности своего автомобиля.