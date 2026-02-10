Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт по ЖКХ рассказал, как сократить расходы по квитанциям

Эксперт по ЖКХ Бондарь: индивидуальные приборы учета снизят траты по квитанциям

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Установка индивидуальных приборов учета позволит снизить коммунальные платежи, рассказал «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что к оплате по нормативу с 2026 года применяются повышенные тарифы.

Если техническая возможность их установки отсутствует, важно иметь на руках соответствующий акт, подтверждающий этот факт. Тогда повышенный коэффициент применяться не будет, — рассказал Бондарь.

Также эксперт посоветовал внимательно изучить квитанции на предмет подключенных дополнительных услуг. По его словам, часть можно исключить из платежа.

Ранее депутат Владимир Кошелев рассказал, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. По его словам, срок получения квитанций при этом переставят с первого на пятое число месяца.

