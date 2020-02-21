https://static.news.ru/photo/5c4455fa-54ab-11ea-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию России близки к конституционной реформе и задают вектор развития страны как социального государства. Об этом заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева.

Я думаю, что все-таки можно уже оценить происходящее как преобразования, которые близки к конституционной реформе, — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что к такому выводу эксперты, обобщив международный опыт в этой части. По её мнению, поправки в основной закон развивают новый ценностный вектор развития России как социального государства.

Как писал NEWS.ru, в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства.