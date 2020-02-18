https://static.news.ru/photo/22eec2be-5284-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он сообщил ТАСС, что предложенные в Госдуму поправки уточняют, что «целью формирования администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий».

Также новые нормы предлагается внести в главы 4 и 6, посвящённые президенту и правительству. В частности, согласно поправкам, глава государства обеспечивает гражданский мир и согласие в стране. Уточняется также, что он осуществляет общее руководство кабмином.

Ещё одна поправка касается Совета Безопасности. Он будет формироваться президентом, чтобы содействовать ему в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Помимо этого, в Конституцию предложено внести пункт, что глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал предложение члена Совета Федерации Алексея Пушкова о закреплении в преамбуле Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Глава государства считает эту идею хорошей.