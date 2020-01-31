https://static.news.ru/photo/9156c1f4-4404-11ea-b1cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов не видит ничего необычного в возможном ужесточении наказаний для водителей, нарушивших ПДД.

Суровость российского законодательства с лихвой окупается необязательностью его исполнения. Но штрафы должны расти сами собой в соответствии с экономической ситуацией в стране, — отметил он.

Эксперт пояснил, что увеличение денежных наказаний должно быть привязано к базовой ставке, например к прожиточному минимуму, составляя от неё определённую долю.

При этом Попов считает, что нельзя вводить штраф за «опасное вождение», которое является довольно субъективным понятием.

Вводить штраф в пять тысяч рублей в наказание за действие, оценка обстоятельств которого носит существенно субъективный характер, выглядит крайне смешно, — заявил он.

По его словам, не существует критерия об обоснованности или необоснованности перестроения водителя в потоке или резкого торможения, которое могло произойти из-за ухудшения самочувствия автомобилиста.

Данная статья, считает эксперт, появилось благодаря таким гражданам, как Магда Багдасарян. Однако для неё штраф в пять тысяч рублей «ничто».

Она ими будет кидаться в сотрудников ГИБДД, а на деле пострадают водители, которые уверенно чувствуют себя в потоке, — сказал Попов в комментарии для «Москвы 24».

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы за превышение скорости в России вырастут и будут начинаться от трёх тысяч рублей. Отказ от освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. Новыми станут и санкции за перевозку детей без автокресел, за опасное вождение и за отсутствие ОСАГО.