Эксперт объяснил, как мошенники наживаются на ипотечниках

https://static.news.ru/photo/9f74361e-77ce-11eb-8779-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что злоумышленники не гнушаются обманывать даже тех, кто постоянно платит немалые суммы за ипотеку. По его словам, они применяют различные методы социальной инженерии, в том числе при разговоре по телефону.

Мошенники стараются убедить плательщика отправить платёж на нужные им реквизиты. При этом ссылаются на технические проблемы, из-за которых банк якобы изменил реквизиты платежа. Также упоминают «новые» требования Банка России и «изменения» в законодательстве об ипотеке, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Обращаю внимание на то, что мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту. Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платёж по иным реквизитам, — отметил Миронов.

Он советует при подобных разговорах ничего не платить и сообщить банку о звонке. Любые изменения в договор ипотеки могут вноситься лишь при личном визите заёмщика в отделение банка, напомнил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты. Эксперты считают, что россияне сами часто делятся своими именами и номерами телефонов в социальных сетях.