Эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля

https://static.news.ru/photo/be65afbc-6045-11eb-918e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длительная стоянка автомобиля с вывернутыми колесами является крайне опасной ошибкой его владельца при парковке. Об этом заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Такая парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колёс, а у машины с гидроусилителем руля она приводит к ускоренному износу этой системы, отметил эксперт в интервью порталу «АвтоВзгляд».

Он добавил, что у таких машин при подобной парковке насос усилителя и другие компоненты получают увеличенную нагрузку. Из-за этого они быстро изнашиваются. Также не исключено повреждение масляных патрубков — из-за излишнего натяжения они могут потрескаться и даже лопнуть, подчеркнул Серебряков.

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