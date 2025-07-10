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10 июля 2025 в 10:33

Трамп ошибся в имени президента Шри-Ланки, сообщая о введении пошлин

Трамп назвал Аруной президента Шри-Ланки Ануру Кумары Диссанаякет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, объявляя о введении с 1 августа пошлины в размере 30% на импорт из Шри-Ланки, допустил ошибку в имени президента Ануры Кумары Диссанаяке. Документ был опубликован на странице американского лидера в соцсети Truth Social, но вскоре был удален.

В письме на официальном бланке Белого дома лидера Шри-Ланки называли «Аруна». Впоследствии было опубликовано новое письмо без ошибки. Комментаторы заметили ошибку и назвали инцидент «неловким моментом в дипломатии», который может вызвать напряжение между властями двух стран.

Ранее Дональд Трамп забыл имя японского премьера Сигэру Исибы. Говоря о новых торговых пошлинах в интервью, американский лидер назвал японского коллегу «мистером Япония».

До этого сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. За день до этого инцидента республиканец назвал политика неудачником. Макмастер был в администрации во время первого президентского срока Трампа, но ушел в отставку спустя 13 месяцев работы.

Дональд Трамп
Шри-Ланка
пошлины
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