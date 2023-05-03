Экс-подполковник ФСБ призвал россиян не бояться атак беспилотников Отставной подполковник ФСБ Филатов призвал гражданское население не бояться атак беспилотников

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Россиянам не стоит бояться атак украинских беспилотников в преддверии Дня Победы, поскольку удары приходятся в первую очередь по военно-промышленной инфраструктуре, заявил в беседе с «360» отставной подполковник ФСБ, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, на пешеходных переходах погибает намного больше людей, чем от террористических актов.

Прежде всего эти диверсионные акты направлены против инфраструктуры, которая связана с военно-промышленным комплексом — обеспечивает войска, снабжает войска. То есть это какие-то нефтехранилища, склады, — считает эксперт.

Вице-президент «Альфы» выразил уверенность, что целями диверсантов не станут мирные граждане, а также праздничные торжества или фестивали. При этом он признал, что диверсионная активность со стороны Украины усиливается в преддверии объявленного Киевом контрнаступления, и избежать подобных атак не получится, поскольку закрыть небо на 100% невозможно.

В то же время Филатов назвал верным решение отменить в ряде российских городов массовые мероприятия на День Победы. Подполковник ФСБ в отставке напомнил, что даже самое высокоточное оружие не всегда попадает в цель. Однако он заметил, что на пешеходных переходах погибает намного больше людей, чем от террористических актов, однако жители России не боятся выходить на улицы.

Я считаю, что ситуация — по крайней мере, для гражданского населения — менее опасная, чем в конце 1990-х, начале 2000-х годов, — резюмировал вице-президент «Альфы».

Ранее в ночь на 3 мая на нефтебазе в Краснодарском крае произошли взрывы и возник пожар. Среди причин происшествия называют атаку украинских беспилотников.