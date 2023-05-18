Экономист заявил о риске повышения цен на птицу из-за карантина в Москве Экономист Беляев допустил рост цен на мясо птицы из-за карантина в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России существует риск роста цен на мясо птицы после сообщений о всплеске птичьего гриппа в Москве, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. Специалист пояснил, что экономической основы для скачка цен на птицу нет, однако их возможный рост может быть обусловлен механизмом работы торговых сетей, которым нужен малейший повод для взвинчивания стоимости своей продукции.

Экономической основы для повышения цены не существует, но торговые сети, пользуясь своим доминированием на рынке, могут использовать этот инфоповод как предлог освежить ценники в сторону повышения, — поделился Беляев.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой.