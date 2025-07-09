Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации Bloomberg: NVIDIA стала первой в мире компанией с капитализацией более $4 трлн

Производитель графических процессоров NVIDIA стала первой компанией, чья капитализация превысила $4 трлн, передает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что по состоянию на 17:03 по московскому времени цена акций фирмы росла на 2,55% — до $164,09 (более 12,8 тысячи рублей) за ценную бумагу.

Мы считаем, что NVIDIA занимает действительно уникальное положение и что она сохранит его в течение следующего десятилетия, — заявил в связи с этим главный инвестиционный директор Loomis, Sayles & Co Азиз Хамзаогуллари.

В материале отмечается, что стоимость акций NVIDIA выросла в цене более чем на 22% с начала 2025 года. При этом по итогам прошлого года они подорожали сразу в 2,7 раза.

Ранее сообщалось, что в конце июня капитализация NVIDIA обогнала аналогичный показатель производителя программного обеспечения Microsoft. Производитель графических процессоров подорожал до $3,66 трлн и вновь стал самой дорогой публичной компанией мира.

До этого сообщалось, что NVIDIA планирует выпустить адаптированную версию мощного ИИ-ускорителя H20 специально для китайского рынка. Это станет ответом на ужесточение экспортных ограничений администрации США, в том числе на запрет поставок оригинальной модели в Китай.