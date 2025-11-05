Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:48

Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре

Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян увеличатся на 10 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии россиян, которым в ноябре исполнится 80 лет, в декабре увеличатся на более чем 10 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он также отметил, что те, кому должны перечислить выплаты до 11 января, получат деньги досрочно из-за новогодних праздников.

Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%, — уточнил Балынин.

Эксперт пояснил, что досрочная выплата пенсий в декабре касается тех россиян, которым ее перечисляют через банки. Для получателей денег через «Почту России» даты перечисления пенсий останутся прежними.

Ранее стало известно, что, по данным Социального фонда России, средний размер пенсий в стране составил 23,5 тыс. рублей. Этот показатель был зафиксирован по состоянию на 1 октября 2025 года. Отмечается, что с начала 2025 года произошло увеличение средней выплаты на 354 рубля.

До этого Социальный фонд России перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.

