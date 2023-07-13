Экономист предсказал рост цен на рис Экономист Бунич предсказал рост цен на рис в два раза на мировом рынке

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

К осени рис на мировом рынке может подорожать в два раза, если правительство Индии решит ввести запрет на экспорт всех сортов риса за исключением басмати, заявил доктор экономических наук Андрей Бунич. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», он уточнил, что ограничение будет воздействовать на стоимость продукта только некоторое время, после чего на замену индийским поставщикам придут компании из Вьетнама и Таиланда.

Запрет этот будет иметь большое воздействие на мировой рынок, мировые цены вырастут. Они даже сейчас уже выросли. Сейчас там цена может в два раза вырасти. Но опять же это постепенно этот вопрос решается, потому что другие производители будут больше экспортировать, — пояснил эксперт.

По словам экономиста, возможный запрет может не сказаться на ценах в России. Это связано с тем, что импорт из Индии незначительный. Он отметил, что Россия находится на 40-м месте среди тех, кому поставляется крупа из этой страны. Бунич подчеркнул, что существует большое количество отечественных производств. По его мнению, Россия может также запретить экспорт риса, чтобы в стране не возникло дефицита крупы.

Экономист добавил, что рис может немного подорожать к осени. Это связано с общей инфляцией и изменением курса рубля. Он заключил, что это окажет влияние на стоимость большинства товаров, но некоторый рост цен будет незначительным.

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