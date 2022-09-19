Эколог рассказала, как правильно посадить дерево Эколог Соколова: при посадке дерева не нужно удобрять почву

Фото: АГН «Москва»

Перед посадкой корни дерева не нужно подготавливать, также не нужно удобрять почту, чтобы иммунитет у растения вырабатываться естественным способом, рассказала эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова. В беседе с «Радио 1» она отметила, что диаметр саженца не должен быть более 10 см.

Каждые 2,5 см диаметра — это примерно 1 год приживания. Если мы берём саженец 5 см, то два года будет приживаться дерево. Я бы советовала, чтобы не больше 10 см был диаметр, иначе срок приживаемости будет увеличиваться, — объяснила эколог.

Соколова также посоветовала копать для дерева широкую посадочную яму, но при этом глубина должна быть немного меньше высоты земляного кома, где растёт дерево. Получается, что корневая шейка будет чуть выше уровня земли и её будет видно.

Эколог добавила, что в средней полосе России лучше приживаются берёза, ольха, осина и липа, и нет никаких ограничений для посадки кустарников, заключила эксперт.

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