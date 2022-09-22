Эхо Голунова: завершается крупнейший процесс по делу о подбросе наркотиков На скамье подсудимых находятся и подельники «оборотней в погонах», возможно, выступавшие в качестве понятых и провокаторов

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В Самаре завершается крупнейший в истории России процесс против полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков. Кроме них на скамье подсудимых находятся и подельники «оборотней в погонах», возможно, выступавшие в качестве понятых и провокаторов. В пятницу, 23 сентября, пройдут прения сторон, на которых прокуратура запросит обвиняемым сроки. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Потерпевшие в кандалах

В деле 17 потерпевших и 20 обвиняемых, шестеро их которых полицейские Сергей Храновский, Александр Путятин, Андрей Зленко, Борис Чернов, Динислам Каняров и Павел Бормотов.

Экс-полицейские — бывшие оперативники отдела полиции Железнодорожного района Самары. Работали в отделе, занимавшемся наркоторговлей. Ещё 14 обвиняемых, по версии следствия, подставные понятые и покупатели наркотиков. В начале следствия их было 15, один умер после заведения уголовного дела. Обвинения предъявлены по статьям УК «Мошенничество», «Превышение полномочий», «Оборот наркотиков», «Фальсификация доказательств».

[Потерпевших] задерживали, отвозили на место, на какое им вздумается, чтобы было на территориальной подведомственности [отдела полиции Железнодорожного района]. Фотографировали с деньгами, которые якобы были переданы закупщиком. Иногда и возле гаражей, прям рядом со своим отделом. Затем фиксировали показания подставных понятых и закупщиков, — рассказывает адвокат Эльдар Гароз.

На потерпевших по такой схеме заводили дела о торговле наркотиками, задерживая с поличным якобы при попытке продать запрещенные вещества.

Гароз представляет шесть потерпевших, работает через правозащитную организацию «Общественный вердикт» (признана иноагентом) которая занимается помощью жертвам насилия со стороны силовиков.

Уголовное дело завели в 2019 году, в 2020-м оно поступило в суд. Многие обвиняемые отсидели по два года в СИЗО: больше за решеткой до приговора их держать нельзя, они ходят на суды из дома.

При этом многие потерпевшие всё ещё отбывают наказание, на суды их привозят не только в наручниках, но и в ножных кандалах. Такую практику — доставлять в суды подсудимых и осужденных в ножных кандалах — ввело УМВД Самары. Пока это ноу-хау волжского мегаполиса, другие управления МВД при конвоировании в подавляющем большинстве случаев не используют кандалы.

Гароз объясняет, что потерпевших смогут освободить только после того, как полицейским вынесут приговор.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подшефный материал

Суд длился с 2020 года, заседания постоянно откладывались из-за болезни кого-нибудь из 20 обвиняемых. Гароз предполагает, что процесс могли затягивать, дабы прошли сроки давности по некоторым эпизодам:

У наркополицейских было несколько эпизодов, где они решили подзаработать. Схватили кого-то по надуманным обвинениям и предложили — либо сажаем, либо деньги давайте. У одного взяли деньги, другого заставили машину продать и тоже взяли деньги. Те пожаловались в ФСБ, — так, по словам адвоката, появилось уголовное дело.

У обвиняемых разные позиции. По одним обвинениям они вину признают, по другим — нет. Жертвами нечистоплотных полицейских становились в основном наркозависимые, в том числе ранее осужденные и освободившиеся.

[Полицейским] нужна была статистика. Начальство требовало вроде бы раскрывать два сбыта в неделю, но это нереально. Так что дела фабриковали. [Бывшие оперативники] считают: да, мы фальсифицировали, но наркоманы должны сидеть. Подшефный материал, как они говорят, — Эльдар Гароз не видит раскаяния со стороны подсудимых.

Проверить доказательства

Дмитрий Бернов — адвокат бывшего самарского оперативника Бориса Чернова. Бернов рассказал NEWS.ru, что его доверитель вину не признает. Двухлетний процесс, по мнению Бернова, прошел корректно — обе стороны смогли представить в суде свои аргументы.

В ходе [судебного процесса] мы допрашивали следователей, начальника отдела полиции. Они утверждали рапорты [оперативников, которых сейчас судят], возбуждали и расследовали уголовные дела. Львиная доля этих людей подтвердила слова моего подзащитного. Версия моего подзащитного определенным образом подтверждается: материалы были собраны должным образом, жалоб от потерпевших (в нынешнем процессе) они не получали. Возникает вопрос, в чем было превышение полномочий? — говорит Бернов.

Арсений Левинсон, юрист организации Hand Help, рассказал NEWS.ru, что дело самарских полицейских появилось на волне резонанса вокруг дела Ивана Голунова. Журналисту в 2019 году в Москве подбросили наркотики, избежать уголовной ответственности Голунову помог большой общественный резонанс.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Журналист Иван Голунов

Левинсон говорит, что после освобождения журналиста Ивана Голунова в нескольких регионах были арестованы группы полицейских, систематически занимающиеся подобными фальсификациями.

Путин сказал, что либерализация уголовного законодательства о наркотиках не нужна, просто надо сажать ментов, которые людей ради галочки сажают. Раньше был план по наркоторговцам, а теперь появился ещё план по посадкам ментов, которые наркотики подбрасывают. Хорошо, что в отдельных случаях виновных в подбросе наркотиков наказывают, но самое явление никуда не делось, — считает Левинсон.

По его мнению, должен измениться сам подход к рассмотрению дел о наркотиках.

«Дела с подбросами идут конвейером. Более того, люди даже не говорят, что им подбросили: ещё больший срок дадут. Нужен прежде всего судебный контроль, чтобы заявления обвиняемых по наркотическим делам о подбросах реально проверялись, чтобы были оправдательные приговоры», — уверен юрист Hand Help.

Ранее NEWS.ru посвящал материал исследованию практик фальсификации уголовных дел с помощью подбросов наркотиков или оружия. В частности, подобные истории рассказывали журналисты, подвергнутые такому преследованию в нулевые годы с разным итогом — от снятия обвинений до осуждения к реальным срокам лишения свободы.