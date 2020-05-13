ЕГЭ перенесут на август

https://static.news.ru/photo/59fe8394-953b-11ea-a04c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Единый государственный экзамен может пройти в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Это следует из письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

В документе также отмечается, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, приводит аргументацию ТАСС.

Ранее Минпросвещения проинформировало Минобрнауки о том, что при переносе сроков ЕГЭ необходимо учесть интересы российских вузов, которые просят о скором проведении экзаменов. Также, согласно письму, направленному в Министерство просвещения РФ, ректоры университетов едины во мнении, что необходимо не допустить значительный сдвиг начала учебного года.

В документе говорится, что это может повлечь за собой финансовые издержки учебных заведений, повышение рисков невыполнения их обязательств перед преподавателями и учащимися. Кроме того, сильный сдвиг начала учебного года «негативно скажется на качестве подготовки обучающихся», писал NEWS.ru.