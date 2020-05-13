ЕГЭ перенесут на август

Единый государственный экзамен может пройти в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Это следует из письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
В документе также отмечается, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом,
Ранее Минпросвещения проинформировало Минобрнауки о том, что при переносе сроков ЕГЭ необходимо учесть интересы российских вузов, которые просят о скором проведении экзаменов. Также, согласно письму, направленному в Министерство просвещения РФ, ректоры университетов едины во мнении, что необходимо не допустить значительный сдвиг начала учебного года.
В документе говорится, что это может повлечь за собой финансовые издержки учебных заведений, повышение рисков невыполнения их обязательств перед преподавателями и учащимися. Кроме того, сильный сдвиг начала учебного года «негативно скажется на качестве подготовки обучающихся», писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники