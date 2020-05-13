Российские вузы просят не сдвигать сроки ЕГЭ слишком сильно

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При переносе сроков ЕГЭ необходимо учесть интересы российских вузов, которые просят о скором проведении экзаменов. Об этом Минобрнауки проинформировало Минпросвещения.

Согласно письму, направленному в Министерство просвещения РФ, ректоры университетов едины во мнении, что необходимо не допустить значительный сдвиг начала учебного года.

В документе говорится, что это может повлечь за собой финансовые издержки учебных заведений, повышение рисков невыполнения их обязательств перед преподавателями и учащимися. Кроме того, сильный сдвиг начала учебного года «негативно скажется на качестве подготовки обучающихся», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения России рассчитывает, что начало нового учебного года в российских школах и вузах в 2020 году начнётся осенью.