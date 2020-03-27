https://static.news.ru/photo/3c4499d8-701a-11ea-90b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Минпросвещения РФ приняло решение перенести основные сроки единого государственного экзамена.

Основная волна испытаний начнётся 8 июня 2020 года, пишет ТАСС.

ЕГЭ начнётся 8 июня, — заявили в ведомстве.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления. Сейчас рассматривается возможность подать документы более чем в 50 вузов страны.

Также планируется решить, как организовать приём иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ.