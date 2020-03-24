https://static.news.ru/photo/53c8ae5c-6e79-11ea-a156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления.

Самое главное новшество состоит в том, что, используя портал Госуслуги, можно будет направить документы в вуз и поступить, — рассказал «Интерфаксу» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, сейчас рассматривается возможность подать документы в более чем в 50 вузов страны. Также планируется решить, как организовать приём иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение сделать основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционным из-за пандемии коронавируса. По словам депутата, его предложение обусловлено тем, что школы уже ушли на вынужденные каникулы, а все массовые мероприятия отменены. Чернышов выразил уверенность в том, что нахождение школьников в одном помещении в течение длительного времени может угрожать их здоровью. Для дистанционной сдачи ЕГЭ он предложил загрузить необходимые материалы на одну из онлайн-платформ, писал NEWS.ru.