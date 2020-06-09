Ефремов с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/fd5b237e-aa23-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре столицы, с начала года уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С начала 2020 года актёр Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался. Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.