Ефремов с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре столицы, с начала года уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
С начала 2020 года актёр Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался. Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.