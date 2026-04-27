Ее продают в цветочных, а я выращиваю сама: напоминает орхидеи или лилии, а хлопот — кот наплакал

Ее продают в цветочных, а я выращиваю сама: напоминает орхидеи или лилии, а хлопот — кот наплакал

Альстромерия, которую в магазинах вы привыкли видеть в роскошных букетах, на самом деле может стать настоящей звездой вашего сада, и вырастить ее самостоятельно очень просто.

Альстромерия радует яркими, экзотическими цветами с начала лета и до самых заморозков, выпуская одну волну бутонов за другой. Ее цветки, напоминающие изящные орхидеи или лилии, поражают разнообразием оттенков — от солнечно-желтых и огненно-оранжевых до нежно-розовых, глубоких фиолетовых и белоснежных, часто с контрастными крапинками на лепестках.

Эта красавица довольно неприхотлива: она засухоустойчива, редко болеет и, в отличие от многих луковичных, не требует ежегодной выкопки. Хлопот с ней — кот наплакал. Нюанс один: ее корни не выносят застоя воды, поэтому для посадки нужно выбирать самое солнечное и хорошо дренированное место, а в дождливую погоду полив лучше сократить.

В уходе за альстромерией есть одна хитрость: чтобы стимулировать непрерывное образование новых бутонов, отцветшие стебли нужно не срезать секатором, а аккуратно выдергивать из земли.

