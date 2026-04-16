Мини-орхидейки, которые цветут с июня до заморозков: чудо-однолетник

Немезия — этот яркий и жизнерадостный однолетник стремительно набирает популярность среди дачников благодаря своей невероятной красоте и простоте в уходе.

Она способна цвести непрерывно и обильно с июня до самых заморозков, образуя пышные кустики высотой 20–60 см, сплошь усыпанные мелкими, но яркими цветками — мини-орхидейками. Палитра оттенков немезии поражает воображение: встречаются сорта белого, розового, красного, оранжевого, желтого, синего и фиолетового цветов, а также двух- и трехцветные вариации.

Для получения раннего цветения немезию выращивают через рассаду, высевая в марте-апреле, но можно сеять и прямо в грунт в мае — в этом случае цветение начнется чуть позже, но продлится до холодов.

После первой волны цветения для стимуляции второй кустики можно слегка обрезать — и они снова покроются бутонами. Еще один плюс — немезия практически не поражается болезнями и вредителями. Просто чудо-однолетник.

Ранее были перечислены цветы, которые можно сажать без рассады прямо в открытый грунт.