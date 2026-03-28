Забудьте про подоконники с рассадой: посейте этих красавцев, они цветут так, что соседи завидуют

Хотите получить цветущий сад без лишней возни с рассадой и заставленными подоконниками? Существует множество великолепных цветов, которые можно сеять прямо в открытый грунт, и они порадуют вас не менее пышным цветением.

Лидер среди таких растений — календула, чьи яркие оранжевые и желтые соцветия не только украшают сад, но и отпугивают вредителей. Сеять ее можно уже в конце апреля, и цветение продлится до самых заморозков. Настурция — настоящая королева среди неприхотливых: ее крупные семена легко сажать, она быстро всходит и цветет огненными шапками все лето.

Космея с ее ажурной листвой и трогательными ромашками розовых и белых тонов вырастает в пышные кусты без всякого ухода и создает эффект цветного облака. Васильки, посеянные прямо на клумбу, добавят естественного очарования, а эшшольция, или калифорнийский мак, за лето создаст шелковистый ковер нежных пастельных оттенков.

Лаватера, или дикая роза, за 2–2,5 месяца вырастает в мощные кусты, усыпанные крупными воронковидными цветами. Все эти растения засухоустойчивы, не требуют подкормок. Эти красавцы цветут так, что соседи будут завидовать.

