Дырявые блинчики на манке: рецепт на кефире и кипятке, проверенный годами

Дырявые блинчики на манке — рецепт на кефире и кипятке, проверенный годами! Их особая текстура с легкой крупинчатостью и ажурные кружевные края никого не оставят равнодушным. Идеальный завтрак для всей семьи, который готовится буквально за считанные минуты.

Ингредиенты

Манная крупа — 160 г

Кефир — 350 мл

Мука пшеничная — 70 г

Яйца — 2 шт.

Вода кипящая — 400 мл

Сахар — 2 ст. л.

Масло подсолнечное — 3 ст. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Смешайте манку с кефиром, сахаром и солью, оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Всыпьте муку с содой, взбейте до гладкой консистенции. Тонкой струйкой влейте кипяток, активно помешивая тесто. Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

