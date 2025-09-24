Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025

Дырявые блинчики на манке: рецепт на кефире и кипятке, проверенный годами

Дырявые блинчики на манке — рецепт на кефире и кипятке, проверенный годами! Их особая текстура с легкой крупинчатостью и ажурные кружевные края никого не оставят равнодушным. Идеальный завтрак для всей семьи, который готовится буквально за считанные минуты.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 160 г
  • Кефир — 350 мл
  • Мука пшеничная — 70 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Вода кипящая — 400 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 3 ст. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Смешайте манку с кефиром, сахаром и солью, оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Всыпьте муку с содой, взбейте до гладкой консистенции. Тонкой струйкой влейте кипяток, активно помешивая тесто.
  2. Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее мы готовили картофельные гнезда с яйцом и колбасой. Быстрый завтрак за 20 минут.

