Дырявые блинчики на манке — рецепт на кефире и кипятке, проверенный годами! Их особая текстура с легкой крупинчатостью и ажурные кружевные края никого не оставят равнодушным. Идеальный завтрак для всей семьи, который готовится буквально за считанные минуты.
Ингредиенты
- Манная крупа — 160 г
- Кефир — 350 мл
- Мука пшеничная — 70 г
- Яйца — 2 шт.
- Вода кипящая — 400 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Масло подсолнечное — 3 ст. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Смешайте манку с кефиром, сахаром и солью, оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Всыпьте муку с содой, взбейте до гладкой консистенции. Тонкой струйкой влейте кипяток, активно помешивая тесто.
- Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.
