https://static.news.ru/photo/0330c3ac-71c7-11ea-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах по рассмотрению законопроектов. По его словам, депутаты планируют в кратчайшие сроки обсудить инициативу о предоставлении кредитных каникул заёмщикам, пострадавшим от коронавируса.

Кроме того, политики хотят быстро рассмотреть поправки в федеральный закон «О кредитных историях». Этот проект предполагает запрет на негативное влияние реструктуризации задолженности на кредитную историю. Это поможет пострадавшим от COVID-19 заёмщикам сохранить возможность брать кредиты и займы снова.

Как только законопроект поступит в Государственную думу, мы будем делать всё возможное, чтобы рассмотреть его в максимально короткие сроки, — подчеркнул он.

Также парламентарии в ускоренном порядке будут принимать законопроект о банкротстве, упрощающий соответствующую процедуру, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.