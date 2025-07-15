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15 июля 2025 в 17:59

В России могут ускорить уголовное наказание для иноагентов

Госдума одобрила в I чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает ускорение уголовной ответственности иноагентов за несоблюдение правил деятельности, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Предлагается, чтобы уголовное дело можно было возбудить не после двух нарушений, как сейчас, а после одного.

Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства, — подчеркнул спикер Вячеслав Володин.

Ранее писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил, что для лиц со статусом иноагентов и раскаявшихся в своих прежних антироссийских высказываниях и действиях следовало бы ввести «перевоспитательные меры» в виде штрафов от ста тысяч рублей и выше. Он выразил мнение, что при направлении иностранным агентами серьезных сумм на поддержку СВО, возможно, они могли бы быть в какой-то степени прощены обществом. Однако он выразил сомнение в том, что подобные нормативные акты будут приняты на государственном уровне.

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