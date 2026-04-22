Думала, что минтай — это невкусно, пока не попробовала этот рецепт: рыба по-французски

Минтай по-французски в сметанно-горчичном соусе — это рецепт, который заставит вас полюбить эту бюджетную рыбу.

Нежное филе, запеченное в пикантном соусе из сметаны, горчицы и соевого соуса, покрывается слоем ароматных обжаренных овощей и плавленым сыром. Блюдо получается сочным, ароматным и очень вкусным.

Для приготовления понадобится: 500 г филе минтая, 1 луковица, 1 морковь, 200 г сметаны, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. соевого соуса, 1 плавленый сырок, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: минтай нарежьте порционными кусочками, выложите в форму для запекания. Смешайте сметану, горчицу и соевый соус, залейте рыбу. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте до золотистого цвета. Выложите овощи поверх рыбы. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом, сделайте сеточку сверху. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут.

