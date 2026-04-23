23 апреля 2026 в 14:40

Думал, что перепробовал все супы, но этот стал открытием — готовлю кремовую нежность из спаржи

Фото: D-NEWS.ru
Нежный, бархатистый и удивительно легкий — этот суп-пюре из белой спаржи доказывает, что для кулинарного совершенства не нужны часы у плиты.

Что понадобится

Белая спаржа — 500 г, лук-порей (белая часть) — 1 крупный стебель, картофель — 2 шт. (средние), сливочное масло — 30 г, шафран (нити) — щепотка, овощной бульон или вода — 700–800 мл, сливки (20–33%) — 150 мл, соль, белый перец (свежемолотый) — по вкусу.

Как готовлю

У спаржи отламываю жёсткие концы, очищаю нижнюю часть стеблей. Верхушки откладываю, остальное режу на кусочки. Лук-порей мелко режу, картофель — кубиками.

В кастрюле растапливаю масло, пассерую порей 10 минут до мягкости. Добавляю картофель и шафран, готовлю ещё 10 минут.

Добавляю нарезанную спаржу (кроме верхушек), вливаю бульон. Варю 10–15 минут до мягкости овощей. Пюрирую блендером.

Вливаю сливки, солю, перчу, прогреваю. Верхушки спаржи отвариваю или обжариваю на масле. Подаю суп с верхушками.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Дмитрий Демичев
