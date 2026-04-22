Помните макароны в молоке из детства! Готовлю круче — деревенская затируха, которая покоряет

Хотите превратить молоко в сытный обед за 15 минут? Секрет — в технике «затирания». Пока молоко греется, вы успеваете приготовить из яйца и муки воздушную крошку-затируху, которая, сварившись, создает неповторимую текстуру между супом и кашей.

Что понадобится

Молоко — 1 л, мука пшеничная — 150 г, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л. или по вкусу, сахар — 2-3 ч. л. (по желанию), масло сливочное — для подачи.

Как готовлю

В кастрюлю с толстым дном наливаю молоко и ставлю на умеренный огонь. Пока оно нагревается, готовлю затируху: муку насыпаю горкой в миску, делаю углубление и вбиваю яйцо.

Вилкой начинаю смешивать яйцо с мукой, а затем подключаю руки. Аккуратными сжимающими и перетирающими движениями пальцев, а затем ладонями растираю смесь до образования множества мелких, разнокалиберных клецек-крошек.

Получившуюся массу для удаления лишней муки пропускаю через сито. Как только молоко начинает закипать, добавляю соль и сахар по вкусу. Помешивая молоко ложкой, тонкой струйкой всыпаю затирку, не допуская резкого падения температуры.

После закладки всей порции даю супу покипеть на среднем огне 2–3 минуты до готовности клецек. Разливаю по тарелкам, добавляя в каждую по кусочку сливочного масла, и сразу подаю.

рецепты
молоко
супы
Дмитрий Демичев
